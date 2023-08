Po raz kolejny do Częstochowy zawitała Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród kilkuset uczestników była spora reprezentacja z regionu lubuskiego.

W tym roku wielka duma i honor dla Okręgu Królewska Wschowa. Prezes Jan Pabierowski podczas uroczystości na Jasnej Górze otrzymał stopień generalski. To wyróżnienie za włożony wkład w krzewienie i kultywowanie polskiej historii patriotycznej i myśli niepodległościowej.

– To wielkie wyróżnienie dla mnie i całego okręgu, za który serdecznie dziękuję. To wyraz docenienia, ale także element mobilizacji do dalszej pracy dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział generał Jan Pabierowski.

Podczas uroczystości na stopień Majora Związku Piłsudczyków Polskich został awansowany przewodniczący oddziału w Zielonej Górze Grzegorz Maćkowiak.

– Realizowanie testamentu Największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek. Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II. Rzeczypospolitej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego – powiedział Major Związku Piłsudczyków Grzegorz Maćkowiak.