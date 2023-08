W niedzielę o 12:00 piłkarze AstroEnergy Warty Gorzów podejmą beniaminka III ligi Odrę Skrzynie Zając Bytom Odrzański. Pierwotnie mecz miał się odbyć w Bytomiu Odrzańskim, ale doszło do zamiany gospodarza ze względu na to, że obiekt w Odry nie jest jeszcze gotowy do rozgrywek. Trener Warty Mateusz Konefał mówi, że ciężko jeszcze ocenić realną siłę rywala: