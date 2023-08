Treningi przed nowym sezonem rozpoczęła w środę wiodąca drużyna SKM-u Zastalu Zielona Góra.

To zespół, który mocno się zmienił po świetnym poprzednim sezonie, w którym zdobył brąz mistrzostw Polski U-19, był w finale Pucharu Polski w tej kategorii wiekowej, a w II lidze awansował niespodziewanie do II rundy playoffów.

Z zespołu odszedł w kontrowersyjnych okolicznościach trener Dawid Mazur, z Zielonej Góry „wyemigrowali” też najważniejsi zawodnicy ekipy, którzy zdali maturę i szukają szczęścia na poziomie I lig(Dydak, Węgrowski, Szpakowski).

SKM ma w każdym razie nowego trenera – to Piotr Bakun, który przez wiele lat pracy w Warszawie wprowadzał między innymi Legię do ekstraklasy, a Dziki do I ligi.

Teraz jest w Zastalu, a prowadzi zespół złożony głównie z graczy z rocznika 2006, jest też dwójka urodzona w roku 2005. Do tego do drużyny doszedł doświadczony, 29-letni Nikodem Sirjatowicz, który w zeszłym sezonie był trenerem BC SwissKrono Żary, grał też w tym zespole, ale w pewnym momencie odszedł w tajemniczych okolicznościach.

W SKM-ie jest asystentem Bakuna, ale ma być też głównym rozgrywającym.

Wiemy też, że do tej drużyny może jeszcze dołączyć dwójka z Żar – BC SwissKrono bowiem zrezygnowało z gry w 2 lidze i trwają rozmowy o „przejęciu” dwóch koszykarzy.

Tymczasem Piotr Bakun aplikuje swojemu zespołowi(około 15 graczy) na treningach spora dawkę ogólnorozwojówki i basketu, a my pytamy go o te pierwsze zajęcia:

Nikodem Sirjatowicz czyli wspomniany asystent/jedynka pozytywnie patrzy na to dzieje się w zespole, a słychać, że nadal ma dużą ochotę na grę. Trenerka zaś to przyszłość:

I dodajmy jeszcze, że działacze SKM-u chwalą się, że pozyskali dużego sponsora tytularnego – jego nazwę poznamy na początku września.