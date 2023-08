Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zachęca do zwiedzania wieży widokowych podczas długiego weekendu. Czas wolny od pracy i szkoły to doskonała okazja do tego, aby lepiej poznać atrakcje turystyczno-przyrodnicze regionu. Takich punktów na terenie województwa lubuskiego nie brakuje, dlatego każdy powinien znaleźć kierunek dla siebie.

Jak mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, jednym z popularnych miejsc jest wieża Joanna blisko Sławy:

Wśród chętnie odwiedzanych miejsc przez turystów, zwłaszcza tych najmłodszych, jest Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich:

Lasy Państwowe zachęcają również do sprawdzania aplikacji „Czas w Las”, która pozwoli zaplanować podróż leśnymi szlakami, a także przystanki w ciekawych miejscach.