Ścieżki rowerowe spędzają sen z powiek samorządowcom w Przytocznej. Od dawna próbują nakłonić GDDKiA do budowy ścieżki przy drodze nr 24, na odcinku od Wierzbna do Chełmska z połączeniem do Skwierzyny, ale bezskutecznie. Gmina pozyskała jednak pieniądze z urzędu marszałkowskiego na przygotowanie dokumentacji trasy rowerowej w innym miejscu.

– Będzie to pierwsza droga dla rowerów w naszej gminie – mówi Bartłomiej Kucharyk, wójt Przytocznej.

Podkreślmy, że jezioro Lubikowskie jest jednym z najbardziej znanych i lubianych akwenów w naszym regionie.