Znamy już oficjalnie skład drużyny koszykarek PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów na sezon 2023/2024. Z ubiegłych rozgrywek zostały zaledwie dwie zawodniczki będące w rotacji: Karolina Matkowska i Ewelina Śmiałek, oraz grające sporadycznie Julita Michniewicz i Weronika Steblecka. Lindsay Allen, Allana Smith i Chantel Horvat zagrają w Galatasaray Stambuł, Tilbe Senyurek przeniosła się do tamtejszego Fenerbache, Wiktoria Keller odeszła do hiszpańskiej Unicaji Malaga, Julia Bazan do Arki Gdynia, nie będzie też Pauli Duchnowskiej.

Nowe zawodniczki to Anna Jakubiuk, Stephanie Jones i Wiktoria Kuczyńska ze Ślęzy Wrocław (dwie ostatnie grały już w Gorozwie), Aleksandra Pszczolarska z Energi Toruń oraz węgierka Nora Wentzel, Greczynka Elina Tsineke i Australijka Chloe Bibby. Ponadto po rocznej przerwie treningi wznowiła 20-letnia Gabriela Lebiecka. O nowym de facto zespole rozmawialiśmy z trenerem Dariuszem Maciejewskim: