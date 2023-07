Rozgrywane na stadionie w Gorzowie Wlkp. mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce były dla Macieja Lepiato okazją do zaprezentowania się przed własną publicznością.

Zawodnik gorzowskiego Startu nie był zaliczany do faworytów konkursu skoku wzwyż, bo choć jego rekord życiowy (2,22 m.) dałby mu dzisiaj srebrny medal, to jednak ten rezultat wielokrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich i mistrzostw świata osób niepełnosprawnych uzyskał 10 lat temu. Dziś zawodnik GZSN Start pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 m. co dało mu 6 miejsce w konkursie.

Najlepszym skoczkiem okazał się Norbert Kobielski (MKS Inowrocław) – 2,24 m., przed Mateuszem Kołodziejskim (Zawisza Bydgoszcz) – 2,16 m. i Jakubem Nielubem (AML Słupsk) – 2,12 m.