Nielegalne wyścigi samochodów na ulicach miast, kierowcy niereagujący na potrąconą kobietę, tragiczny wypadek na moście w Krakowie – to tylko niektóre z bulwersujących informacji, jakie docierały do nas w ostatnim czasie z polskich dróg…

Można odnieść wrażenie, że wielu kierowców zapomniało do czego służy samochód, jak się nim jeździ i na czym polegają zasady bezpiecznego ruchu drogowego. Pośpiech, rywalizacja, a do tego chamstwo i agresja za kółkiem powodują, że polskie drogi przestają być bezpieczne i zamieniają się nieraz w pole walki między kierowcami. Jeśli dołożymy do tego brak doświadczenia i umiejętności kierowania pojazdem, to o tragedię nie trudno…

Skąd się biorą takie zachowania? Co zrobić, aby to zmienić? Na ten temat rozmawiać będziemy z nadkomisarz Katarzyną Świerkowską-Teską, zastępcą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz Konradem Szmydowskim, kierownikiem Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie.