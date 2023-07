Magdalena Żelazna z AZS AWF Gorzów zdobyła złoty a Izabela Krzyżanowska z ALKS AJP Gorzów srebrny medal w chodzie sportowym na 10000 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski do lat 20 w Lublinie. Żelazna, co nie jest żadnym zaskoczeniem, wygrała z ogromną przewagą. Wynik 47:47,26 s. to jej nowy rekord życiowy i zarazem minimum na Mistrzostwa Europy do lat 20, które na początku sierpnia odbędą się w Jerozolimie. Co ciekawe, Żelazna uzyskała o niemal pół minuty lepszy czas niż złoty medalista w męskiej rywalizacji.