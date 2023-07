Mieszkańcy Letnicy sami zdecydują, co dalej z zabytkowym zborem. Przypomnijmy, zabytek otrzymał 1 milion złotych dofinansowania od fundacji Most the Most, teraz pora zdecydować, jak należy spożytkować te pieniądze. Podczas spotkania z konserwatorem, wójtem i przedstawicielami fundacji padły takie pomysł jak: koncerty, warsztaty i spotkania seniorów.

Jak mówi wójt gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wewnątrz budynku jest jeszcze sporo do zrobienia. Jak dodaje, warto jednak już teraz wykorzystać potencjał tego miejsca i zorganizować tu szereg wydarzeń kulturalnych:

W spotkaniu z mieszkańcami Letnicy w zborze uczestniczyła Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak mówi, takie inicjatywy społeczne są bardzo ważne:

Tematem zboru w Letnicy zainteresował się pan Jan z Wilkanowa, który podkreśla, że takie miejsca to dobro całej gminy i trzeba podjąć konkretne działania, aby o nie zadbać:

Swoje pomysły odnośnie wykorzystania środków na renowację zboru w Letnicy mieszkańcy mogą zgłaszać do 17 lipca.