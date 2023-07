Przygotowania do kolejnego sezonu w IV lidze rozpoczęli piłkarze Lubszanina Drezdenko. W zespole będą nowi zawodnicy, wśród nich 25-letni obrońca Damian Sierant, wychowanek Lecha Poznań, mający na koncie 30 występów w I lidze w barwach Stomilu Olsztyn. Sierant wraca do treningów po dwuletniej przerwie. Trener Lubuszanina Paweł Posmyk zapowiada, że to nie koniec wzmocnień: