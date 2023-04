Podczas uroczystości związanej z symbolicznym uruchomieniem drugiego zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie), wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że w tym roku na ratownictwo medyczne rząd przeznaczy prawie 4 mld zł.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza na ratownictwo medyczne coraz więcej środków. W 2015 r. było to poniżej 2 mld zł. Plan i wydatki na ten rok to prawie 4 mld zł na samo ratownictwo medyczne. To są praktycznie podwojone środki, które trafiają do polskiego ratownictwa medycznego i myślę, że one są dobrze wydatkowane”