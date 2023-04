Miasteczko dla najmłodszych chce wybudować w Zbąszyniu Fundacja „Ochrona zdrowia, opieka i troska”. Fundacja, która jest ukierunkowana na działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, od pewnego czasu poszerza zakres działania. Tym razem chodzi o „Małe Miasto”Fundacji BGK. – To program skierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat, który polega na symulacji dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu – informuje Zdzisław Podrez, członek fundacji.

Stworzenie takiego miasteczka wymaga współpracy z samorządem, policją, szkołą, kilkoma instytucjami publicznymi – dodaje Wiktor Napierała z Fundacji.

Dodajmy, że to już piąta edycja ogólnopolskiego programu organizowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego.