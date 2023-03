To jedna z najstarszych i najbardziej znanych lubuskich imprez biegowych. Mowa o Pszczewskiej Dwudziestce, do której ruszyły zapisy. – Tegoroczna impreza to już jej 38. edycja – mówi Anna Borowy z Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie.

38. Pszczewskiej Dwudziestce oraz 5. Biegowi Katarzyny towarzyszyć będą również biegi dla dzieci na różnych dystansach. Zapisy już trwają.