Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra przegrali przed własną publicznością z Eneą Abramczyk Astorią Bydgoszcz 98:105 w czwartkowym meczu Energa Basket Ligi.

Pierwsza kwarta dla zielonogórzan, którzy prowadzili po pierwszych 10 minutach gry 28:20. Druga partia należała już do gości. Zastal przegrał tę część 25:31, ale zachował prowadzenie i po pierwszej połowie było 53:51 dla podopiecznych trenera Olivera Vidina.

III kwarta była wyrównana i ostatecznie minimalnie dla gospodarzy – 24:23. Po pół godziny gry Zastal wciąż minimalnie był lepszy – 77:74. O wszystkim decydowała ostatnia, czwarta partia. W 34 min goście doprowadzili do remisu po 81. Zastal trochę odskoczył, ale niedługo później było po 88. Zielonogórzanie znów odskoczyli, ale na 3 min do końca było po 91, a po chwili remis 93:93. W końcówce Astoria przejęła już inicjatywę i nie oddała prowadzenie do końca. Zastal przegrał IV kwartę 21:31.

Najwięcej punktów dla zielonogórzan rzucili w tym spotkaniu Alen Hadzibegović i Aleksandar Zecević – po 18.