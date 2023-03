W przedostatniej kolejce spotkań fazy zasadniczej Energa Basket Ligi Kobiet zespół PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. wygrał w Sosnowcu z MB Zagłębiem 85:67 i tym samym zapewnił sobie awans do fazy play z pierwszego miejsca po fazie zasadniczej..

Dla sosnowieckiej drużyny zwycięstwo w tym pojedynku dawało realne szanse na przystąpienie do fazy play off z 3 pozycji. Nic więc dziwnego, że miejscowe bardzo ambitnie podeszły do spotkania, ale to nie one, lecz zespół z Gorzowa Wlkp. szybko uzyskał inicjatywę i po 4 minutach prowadził 13:2. Po przerwie, o którą poprosił trener Zagłębia Jorge Aragones gra się wyrównała, ale to gorzowski zespół, mimo słabszej postawy Alanny Smith, kontrolował jej przebieg. Było to możliwe m.in. dzięki celnym rzutom Zoe Wadoux, która gdy tylko rywalki zbliżały się na 6-7 punktów trafiała zza linii 6,75 m. W efekcie w połowie meczu przyjezdne prowadziły 40:26.

W trzeciej kwarcie koszykarki z Gorzowa powiększyły przewagę do 20 punktów, ale wystarczyła chwila dekoncentracji na początku ostatniej odsłony i miejscowe odrobiły 10 punktów. Na szczęście Smith przypomniała sobie jak się trafia do kosza, a że pozostałe zawodniczki PSI Enei grały dalej na swoim normalnym poziomie to 18 zwycięstwo gorzowskiej drużyny w trwających rozgrywkach stało się faktem.

Dariusz Maciejewski – trenera PSI Enei:

Łucja Grzenkowicz (MB Zagłębie):

Paula Duchnowska (PSI Enea):

MB Zagłębie Sosnowiec – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 67:85 (15:23, 11:17, 17:21, 24:24)