Policja zatrzymała 46-letniego mieszkańca województwa lubuskiego podejrzanego o udział w grupie przestępczej okradającej seniorów. Miał pełnić w niej rolę osoby odbierającej pieniądze. Starsza pani z Dąbrowy Białostockiej straciła w ten sposób oszczędności i biżuterię; uwierzyła że jej córka spowodowała wypadek.

Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu, grozi mu do ośmiu lat więzienia – poinformował w poniedziałek zespół prasowy podlaskiej policji.

Do oszustwa doszło pod koniec stycznia. Do 74-letniej mieszkanki Dąbrowy Białostockiej zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonał seniorkę, że jej córka spowodowała drogowy wypadek i potrzebne są pieniądze na opłacenie kaucji. Posiadane w domu oszczędności i biżuterię kobieta zapakowała do foliowej torebki i przekazała nieznajomemu, który po nie przyszedł do jej mieszkania.

Dopiero po wszystkim zadzwoniła do wnuka. Straciła łącznie blisko 80 tys. zł.

Zawiadomiona o przestępstwie policja ustaliła tożsamość osoby, która w tej sprawie pełniła rolę tzw. odbieraka. Zatrzymany został 46-latek, mieszkaniec województwa lubuskiego; zarzucono mu udział w tym oszustwie.