Nie ma żadnych uzgodnień w sprawie dyrektora zielonogórskiego „Medyka” – mówi lubuski kurator oświaty. To odpowiedź na stanowisko marszałka województwa, który przekonuje, że kandydat już jest.

Ewa Rawa zwraca uwagę, że zgodnie z prawem przed powołaniem kandydatura musi zostać formalnie uzgodniona.

Ewa Rawa dodaje, że odbyło się spotkanie w tej sprawie, ale bez konkretnych decyzji.

W ubiegłym roku losy „Medyka” były niepewne. Zarząd województwa planował przeniesienie szkoły do Sulechowa, by przejąć budynki w Zielonej Górze. Spowodowało to gigantyczne protestu pracowników i słuchaczy. Ostatecznie szkołę uratowało kuratorium opiniując negatywnie plany przenosin.