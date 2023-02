Na pierwszy ogień w tym miesiącu mamy nowe nagrania Beaty, Sary Chmiel i Gromiee’go, Agnieszki Chylińskiej, RIty Ory i Sama Smitha z przyjaciółmi.

BEATA KOZIDRAK Panama

Po siedmiu latach od premiery bestsellerowego albumu 'B3′, Beata Kozidrak powraca z nowym albumem! Płyta '4B’ pojawi się w sklepach 23 lutego. W oczekiwaniu na premierę, Beata przygotowała niespodziankę dla fanów w postaci jeszcze jednego singla! 'Panama’ to utwór o poszukiwaniu złotego środka w życiu. Beata znalazła go w egzotycznej Panamie, na szczycie wulkanu Baru.

’4B’ (For B.) jest płytą stworzoną od Beaty dla… Beaty. To pierwszy projekt Artystki w którym robi coś zupełnie bezkompromisowo, dla samej siebie – wbrew przyjętym konwenansom i tym, co mówią inni. – To najbardziej osobista płyta w mojej karierze. Opowiada o bólu, o trudnych sytuacjach i o tym jak człowiek potrzebuje wówczas drugiego człowieka i jego bliskości. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, co dało mi życie, jak dużo mam. Upływający czas nauczył mnie tego, aby otaczać się ludźmi, którzy mają pozytywną energię. Gdy tworzyłam tę płytę, pisałam ją bez zastanawiania się czy idę pod prąd, czy nie odsłaniam za dużo, czy aby na pewno każda piosenka wpisuje się w obecne muzyczne trendy. Teraz, gdy oddaję ją w Wasze ręce, czuję, że w tych tekstach, melodiach i mieniącej się kuli dyskotekowej, która

zdobi to wydawnictwo, znajdziecie swoje własne odbicie. Swoje historie, emocje i przeżycia. – opowiada Beata.

Album oprócz 'Panamy’ promuje między innymi pokryty Złotem singiel 'Gambit’! Na płycie będziemy mogli usłyszeć także Kamila Bednarka oraz chór Sound’n’Grace.

SARA CHMIEL; GROMEE Ty i Ja

’Ty i Ja’ to najnowsza propozycja od wokalistki, wyprodukowana przez producenta muzycznego Gromee (prywatnie męża). Utwór zachowany w klimacie elektronicznym, osadzony w brzmieniach lat 80 i 90. Przejmujący tekst opowiada o uczuciach z którymi codziennie mierzy się każdy z Nas i o tym, że zawsze trzeba mieć nadzieję i wiarę, że mimo wszystkich przeciwności wszystko się ułoży.

Według wokalistki – do najpiękniejszych miejsc na Świecie prowadzą kręte drogi i w życiu jak i w miłości powinniśmy je pokonywać bo na ich końcu czeka Nas nagroda.

Sara Chmiel to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, aktorka musicalowa. Rozpoczęła przygodę ze sceną we wczesnej młodości wygrywając liczne festiwale muzyczne w kraju i zagranicą. Jednym z przełomowych kroków w jej muzycznej karierze był występ na Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2009 gdzie, zajęła II miejsce w konkursie DEBIUTY. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, rok później w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W 2011 roku została wokalistką zespołu Łzy. Na swoim koncie ma już 4 studyjne albumy oraz 3 solowe single. Prywatnie żona producenta muzycznego Andrzeja Gromala (Gromee) i mama trójki dzieci.

AGNIESZKA CHYLIŃSKA Drań

Kolejny singiel z albumu 'Never Ending Sorry’. Album jest kolejnym niekwestionowanym sukcesem Agnieszki Chylińskiej. Po statucie Złotej, przyszedł czas na Platynową Płytę. Do tej pory, album promowały dwa single: 'Jest Nas Więcej’ z gościnnym udziałem Adama Woronowicza i 'Kiedyś Do Ciebie Wrócę’ z udziałem Piotra Głowackiego. Klip do ostatniego singiel odtworzono już ponad 21 milionów razy.

Trzy miesiące po premierze płyty na anteny stacji radiowych i telewizyjnych trafia właśnie kolejny utwór – 'Drań’. Jaka wielka gwiazda tym razem zagrała w teledysku? Utworowi towarzyszy klip, który kontynuuje znaną z wcześniejszych teledysków historię. Scenariusz całej historii opowiadanej w teledyskach napisała sama Artystka. Ciąg dalszy fabuły z pewnością zaskoczy wszystkich sympatyków Agnieszki, którzy czekają na kolejne odsłony.

– Co jest w życiu najtrudniejsze? Wybaczyć? Pozwolić odejść komuś, zostawić kogoś, kto nas rani? A może trwać, wierzyć w cud, który może nigdy nie nastąpić? Czy wygramy swoje życie, będąc w mydlanej bańce, nie chcąc widzieć, że jesteśmy używani i ranieni? To pytanie pozostawiam otwartym… 'Drań’ jest piosenką o miłości prawdziwej – o kochaniu szczerym, ufnym i bezwarunkowym – Agnieszka Chylińska.

RITA ORA You Only Love Me

Rok 2023 to bez wątpienia początek nowej ery dla jednej z najbardziej utytułowanych brytyjskich artystek XXI wieku. Za produkcję najnowszego singla Rity odpowiedzialny jest Lewis Thompson. Inspiracją do piosenki były osobiste doświadczenia Artystki, typowe na początku każdej romantycznej relacji: poczucie lęku przed czymś nowym w konfrontacji ze swoimi potrzebami. Pełną pasji i miłości kompozycję otwiera nagranie głosowe znanego reżysera Taika Waititi. 'You Only Love Me’ to zaraźliwy, optymistyczny popowy hymn gwarantujący fanom prawdziwy soundtrack do ich własnych historii miłosnych, który będzie im towarzyszył w życiu na nadchodzące miesiące!



SAM SMITH; CALVIN HARRIS; JESSIE REYES I’m Not Here To Make Friends

Sam podzielili się ekstrawaganckim klipem do wyprodukowanego przez Calvina Harrisa 'I’m Not Here To Make Friends’. Teledysk jest dziełem ukraińskiej reżyserki Tanu Muino (Lil Nas X, Harry Styles, Normani). Klip jest alegorią nieskrępowanej indywidualności.

To właśnie radość, którą niesie wyrażanie siebie, jest motywem przewodnim płyty. 'Gloria’ to nie tylko twórcze objawienie – to przekraczanie granic, odkrywanie prawdziwej wolności i dźwięk rozbijających się o podłogę ciasnych kajdan. Album eksploruje obszerną tematykę seksualności, namiętności i niedoskonałości. Sam postawili sobie za cel stworzenie przeciwieństwa albumu o złamanym sercu. To zbroja, którą samodzielnie zbudowali oraz płyta, której potrzebowali dorastając. Tytuł płyty nie jest ukłonem w stronę żadnej osoby, przeszłości czy teraźniejszości – to po prostu nazwana 'Glorią’ enigmatyczna siła Sama.

Na albumie pojawiają się uznane artystki Jessie Reyez, Kim Petras i Koffee. – To mój ukłon w stronę wszystkich gatunków, diw, wokalistek i popowych autorek tekstów, które kocham. Zebraliśmy wszystkie te wspomnienia i umieściliśmy je na jednym albumie. Miało być wyzywająco. Czy to album prawdziwej diwy? Chyba tak!

Sam Smith są headlinerami tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.