30. miejsce indywidualnie, oraz 13. drużynowo to najlepsze wyniki zawodników Flesza Świdnica podczas rozgrywanych w Mielcu Mistrzostw Polski Juniorów w szpadzie.

Najlepszy zawodnikiem klubu ze Świdnicy okazał się Jakub Haładuda, który uplasował się na 30 miejscu. Reprezentacja męska w składzie: Jakub Haładuda, Igor Grzelak, Bartosz Kuźnik oraz Błażej Bednarski wywalczyła 13 miejsce, a drużyna damska w składzie: Karolina Nieczkowska, Amelia Moszonka i Hanna Kacała zakończyła zmagania na 14 pozycji.

Trener klubu Mirosław Księżyk z wyników się cieszy, bo dla jego zawodników była to rywalizacji ze starszymi zawodnikami. A same mistrzostwa to ważny etap przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: