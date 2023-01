W pierwszym meczu II rundy fazy play off EuroCup Women zespół InwestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. przegrał w Izraelu z zespołem Elitzur Landco Ramla 63:85.

Gorzowska drużyna zagrała w tym spotkaniu bez Alanny Smith, która jeszcze przed wylotem do Izraela doznała kontuzji stawu skokowego. Australijka, która niejednokrotnie poprowadziła drużynę do zwycięstw, cały mecz oglądała z ławki rezerwowych. Z kolei problemy z mięśniem uda wyeliminowały z gry Karolinę Matkowską. Jednak InwestInTheWest Enei w połowie pierwszej kwarty prowadził 13:8. Wystarczyła jednak chwila słabszej gry w obronie co skrzętnie wykorzystały miejscowe koszykarki, które m.in. za sprawą dwóch „trójek” znanej z występów w CCC Polkowice Alyshy Clark odrobiły straty i zakończyły pierwszą kwartę prowadząc 23:19. Druga część meczu to z kolei znakomita dyspozycja rzutowa Lindsay Allen, która w końcówce kwarty trafiała jak natchniona do kosza miejscowego zespołu i po 20 minutach gry był remis 38:38.

Do połowy trzeciej kwarty gra była wyrównana, ale gdy Allen odpoczywała na ławce rezerwowych gospodynie wykorzystały chwilowe osłabienie gorzowskiej drużyny i odskoczyły na 14 punktów. W ostatniej kwarcie gospodynie konsekwentnie utrudniały grę Allen i nie zwalniając tempa powiększyły przewagę i w efekcie przyjadą na rewanż do Gorzowa Wlkp. z 22 punktową zaliczką.

Elitzur Landco Ramla – InwestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 85:63 (23:19, 15:19, 25:11, 22:14)

Elitzur Landco: Shakira Austin 21, Elina Babkina 2, Alyssa Baron 24, Alysha Clark 23, Maxuella Lisowa Mbaka 2, Olesia Malashenko 2, Eden Rotberg 11.

InvestInTheWest Enea: Lindsay Allen 16, Julia Bazan 3, Chantel-Anais Horvat 16, Tilbe Senyurek 7, Zoe Wadoux 14, Wiktoria Keller 7, Ewelina Śmiałek 0.