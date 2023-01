Po 18 latach wracam do reportażu opowiadającego o życiu lubuskiej dziennikarki Reginy Dachówny, której drugim domem przez wiele lat była klinika chirurgii plastycznej w Polanicy.

Po rozległym oparzeniu twarzy została poddana została 30-stu zabiegom przeszczepu i modelowania skóry. Po premierze reportażu na antenie RZ emitowana była ukończona w tym czasie jej powieść pt. „Tango z motylem”. To literacki dokument oparty na faktach, później wielokrotnie nagradzany m. innymi Lubuskim Wawrzynem Dziennikarskim. Autorka opisała w nim drogę, jaką musiała pokonać, by wygrać z chorobą i rozpocząć normalne życie. Pani Regina opisuje też losy ludzi spotkanych w szpitalu. Nieskromne ludzkie spojrzenia, bezduszne komentarze, cyniczne urzędnicze decyzje stykają się w niej z wrażliwością ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, walczących o swoje zdrowie, godność i szczęście. To relacja przejmująca i wstrząsająca, ale jednocześnie optymistyczna i zachęcająca do pokonywania wszelkich trudności, by nie rezygnować z marzeń.

Po emisji reportażu rozmowa z główną bohaterką. Poznamy dalsze losy opisanych w książce pacjentów dziś już nieistniejącej kliniki i dowiemy się, jaki wpływ na życie dziennikarki wywarł tamten trudny w jej życiu okres.