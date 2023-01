I-ligowi siatkarze Olimpii Sulęcin wygrali na wyjeździe z SMS-em PZPS Spała 3:2.

Pierwszy set na przewagi dla sulęcinian – 28:26. W drugiej partii miejscowi wygrali do 19, a w trzeciej Olimpia była lepsza do 19. Czwarty set SMS wygrał do 21, a w tie-breaku po ciężkiej walce sulęcinianie zwyciężyli 15:13.

Z trenerem Olimpii, Łukaszem Chajcem rozmawialiśmy o spotkaniu w Spale oraz sytuacji jego zespołu w tabeli: