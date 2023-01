Licytacje, konkursy i sportowa rywalizacja. Całe sportowe województwo lubuskie włączyło się w pomoc Dawidowi Maślenikowi, synowi byłego piłkarza Michała, który zbiera na operację serca. Potrzebna kwota jest olbrzymia, bo wynosi 800 tysięcy złotych.

W niedzielne popołudnie kilkaset osób, w tym wielu znanych sportowców, grało w piłkę nożną w hali przy ul. Prof. Szafrana w Zielonej Górze. Kibice na parkiecie mogli zobaczyć takie osoby jak Patryk Dudek, Grzegorz Walasek, czy Łukasz Garguła. Z frekwencji zadowolony jest jeden z organizatorów Michał Maślenik. Pieniądze z licytacji, sprzedaży gadżetów, czy też internetowej aukcji zostaną przeznaczone na pomoc jego synowi:

W turnieju wzięło udział 12 drużyn, które najpierw zostały podzielone na grupy, a następnie najlepsze trafiły do fazy pucharowej. W finale wygrała drużyna Przedsiębiorców, którzy w regulaminowym czasie zremisowali z ekipą Michał i Przyjaciele 1-1, by w karnych wygrać 3-2. Jednym z przedstawicieli zwycięskiej drużyny jest na co dzień prezes Chynowianki Zielona Góra Piotr Turzański:

Dodajmy, że trzecie miejsce zajęła drużyna VIPów.

Jedną z atrakcji były licytacje. Część z nich prowadzona była przez Grzegorza Zengotę. Jego zimowa czapka została sprzedana za 600 złotych, a 2500 złotych wyłoży osoba, która uda się na obiad z Piotrem Protasiewiczem, Przybliżoną kwotę jaką dziś zebrano powinniśmy poznać w ciągu najbliższych godzin.