Od pewnego czasu w środowisku żużlowym słychać było głosy o planowanym turnieju pożegnalnym Piotra Protasiewicza, który po sezonie 2022 zakończył swoją bogatą karierę zawodniczą. W piątek, 20 stycznia poznaliśmy obsadę zawodów o nazwie „Mistrzostwa Piotra Protasiewicza”, które zaplanowano na 25 marca. Trzeba przyznać, że stawka jest bardzo silna i atrakcyjna dla fanów „czarnego sportu”!

Lista startowa Mistrzostw Piotra Protasiewicza: Luke Becker (Zielona Góra), Krzysztof Buczkowski (Zielona Góra), Patryk Dudek (Toruń), Max Fricke (Grudziądz), Jarosław Hampel (Lublin), Niels Kristian Iversen (Łódź), Maciej Janowski (Wrocław), Rasmus Jensen (Zielona Góra), Dominik Kubera (Lublin), Jan Kvech (Rybnik), Przemysław Pawlicki (Zielona Góra), Paweł Przedpełski (Toruń), Emil Sajfutdinov (Toruń), Rohan Tungate (Zielona Góra), Grzegorz Walasek (Ostrów Wlkp.), Bartosz Zmarzlik (Lublin).

– Cieszę się, że zawodnicy, których zaprosiłem do startu, odpowiedzieli pozytywnie. Chciałem, aby mój turniej był dużym wydarzeniem z odpowiednio wysoką stawką sportową. W obsadzie mamy aż sześciu medalistów cyklu Grand Prix, czterech uczestników tegorocznej rywalizacji, najlepszego i trzeciego zawodnika na świecie. Udało się też zaprosić byłych zawodników Falubazu, a więc dla kibiców będzie to fajna okazja do wspomnień. Liczę, że 25 marca spotkamy się w dużym gronie na stadionie przy W69 i w miłej atmosferze obejrzymy dobre zawody żużlowe. Zapraszam – powiedział P. Protasiewicz na łamach portalu Falubaz.com.