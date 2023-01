Siatkarze Olimpii Sulęcin pokonali u siebie Legię Warszawa 3:1 w meczu otwierającym 18. kolejkę Tauron 1 ligi i tym samym odskoczyli zajmującym pozycję niżej legionistom na 5 punktów.

Pierwszego seta sulęcinianie gładko przegrali do 18, ale w drugim role się odwróciły: to gospodarze wygrali pewnie bo 25:17. W trzeciej partii Olimpia zwyciężyła do 22 a w czwartej do 18.

Mecz podsumowuje II trener Olimpii, Damian Sławiak: