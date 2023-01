Tak jak przed rokiem w Głogowie, tak i tym razem we francuskim Samoëns. Filip Kołodziejski zdobył złoty medal mistrzostw świata w lodowym pływaniu na otwartym akwenie. Na co dzień zawodnik UKS-u AS Zielona Góra wygrał na 50 metrów stylem motylkowym.

Oprócz złota dołożył także srebro na 100 metrów stylem dowolnym. Na najniższym stopniu podium stanął dwukrotnie, gdy pływał 50 m stylem grzbietowym i 50 m stylem dowolnym. – 4 medale to wynik dwukrotnie lepszy od tego sprzed roku – cieszy się Kołodziejski:

W kategorii wiekowej 25-29 lat łącznie zdobył 5 medali.

3 x złoto na dystansie 50m stylem grzbietowym, 50m stylem motylkowym i 100m stylem dowolnym

2 x srebro na dystansie 50m stylem dowolnym i 100m stylem motylkowym

Lodowe pływanie to odmiana pływania, w której zawodnicy rywalizują w wodzie, której temperatura jest minimalnie wyższa niż 0 stopni.