Jak zachęcić młodych, wrażliwych ludzi do otwarcia na świat i innych? Odpowiedzą na to pytanie Panie Małgorzata Sawiak i Elżbieta Szymańczuk założycielki Fundacji Rozwoju Przez Kulturę i Sztukę „Przeciw Temu Czasowi”. Odpowiedź jest prosta i jak mówią: „…tworzymy by rozwijać, rozwijamy by tworzyć”.

Od lat zachęcają świebodzińską młodzież do różnych działań artystycznych. Kilkanaście lat wspólnej pracy i przyjaźni, to czas eksperymentów w różnych dziedzinach pracy scenicznej, zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Przede wszystkim to kilka roczników utalentowanych dziewcząt i chłopców, którzy przeżywają niezwykłą przygodę z teatrem. Bohaterów reportażu łączy miłość do sztuki, chęć pracy w grupie i szczere ukazywanie tego, co w życiu najważniejsze. Bo przecież teatr uczy nas żyć.