Gmina Trzebiechów ma nowy bus do przewozu osób. Dotychczasowy miał już swoje lata, ale przede wszystkim nie nadawał się do przewozu osób niepełnosprawnych. – Łączny koszt nowego pojazdu przekracza 185 tysięcy złotych, ale PFRON dołożył nam do tego zakupu ponad 98 tysięcy złotych – informuje Izabella Staszak, wójt Trzebiechowa.

Gmina Trzebiechów na realizację zamówienia i dostosowanie pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych czekała 1,5 roku.