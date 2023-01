Do 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który napadł na stację paliw w Białczu koło Witnicy. Napastnik był zamaskowany. Zastraszył obsługę nożem, ukradł pieniądze i uciekł rowerem. Do zdarzenia doszło we wtorek 10 stycznia przed północą. Policja ustaliła kim jest napastnik i zatrzymała 21-lataka na terenie Witnicy.

Pomógł m. in. rower, który mężczyzna wykorzystał podczas napadu, a później porzucił. Okazało się, że też był kradziony. Dzielnicowy z Witnicy i kryminalni namierzyli sprawcę napadu.

Mężczyzna został przesłuchany i przedstawiono mu zarzut rozboju z użyciem noża, za co grozi mu kara do 12 lat więzienia. Na wniosek prokuratora prowadzącego sprawę, sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na trzy miesiące.