Dzisiaj piątek trzynastego. Dla wielu Lubuszan to dzień jak co dzień, inni na przekór gusłom uważają, że przynosi szczęście a jeszcze inni woleliby nie wychodzić z łóżka i domu. Badania dotyczące przesądów prowadzone są co 10 lat i wskazują, że wierzymy w przesądy. Skąd się to bierze wyjaśnia socjolożka, Dorota Szaban.

Naukowcy twierdzą, że przesądy powstały w czasach w których naszym przodkom trudno było wytłumaczyć zjawiska powstające w przyrodzie. Już w czasach starożytnego Egiptu kapłani, którzy mieli większą wiedzę niż ogół społeczeństwa potrafili skutecznie to wykorzystać i straszyć ludzi karą boską jaką było np. zaćmienie słońca.

– Przesądy zostały z nami do dzisiaj, ale są one potrzebne, bo redukują stres np. przed egzaminem gdy trzymamy kciuki. Dlatego czasami w nie wierzymy – Wyjaśnia socjolożka.

Kto wierzy w przesądy? Z badań wynika, że najczęściej ludzie starsi, pracownicy usług, gospodynie domowe i osoby nieaktywne zawodowo. Jeżeli chodzi o płeć to bardziej skłonne chwycić się za guzik widząc kominiarza są panie a nie panowie. Czy Lubuszanie boją się kumulacji w postaci piątku trzynastego?

Dodajmy, że kolejny piątek trzynastego będzie dopiero w październiku.