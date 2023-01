W najbliższą niedzielę po godz. 14:05 wizyta w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej.

Spotkaliśmy się tu z regionalistą Jarosławem Szałatą. Opowiadał on historię wsi Silna. W dwudziestoleciu międzywojennym było to najbardziej wysunięte na zachód polskie terytorium i placówka graniczna sąsiadująca z niemieckim wówczas Pszczewem. Z Silną związana jest też postać Antoniego Palucha. To były powstaniec wielkopolski, strażnik graniczny, który stał na posterunku granicznym nocą 1 września 1939 roku. Jest uważany za jedną z pierwszych ofiar niemieckiej agresji na Polskę.