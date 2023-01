Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost w 2022 r. obsłużył ponad 42 tys. pasażerów; to o 24 proc. więcej niż w całym 2019 r. – podało w środę zarządzające lotniskiem Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL). Jak dodano, to dla portu rekord liczby obsłużonych pasażerów w ciągu 12 miesięcy.

„W całym ubiegłym roku Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost obsłużył 42 058 pasażerów, co jest rekordem w historii lotniska” – poinformowało PPL.

W całym przedpandemicznym 2019 r., kiedy padł dotychczasowy rekord dla lubuskiego lotniska, odprawiono 33 tys. 783 podróżnych.

„Jeśli porównamy lata 2022 i 2019, to bilans wypadnie zdecydowanie korzystniej dla minionego roku, który okazał się o 24 proc. lepszy od ostatniego roku przed pandemią, ustanawiając tym samym rekord liczby obsłużonych pasażerów w ciągu 12 miesięcy” – wskazano w informacji zarządcy portu.

Jak przypomniano, w 2022 roku z Zielonej Góry można było polecieć na trasach krajowych do Warszawy i Gdańska, a na zagranicznych – do Burgas, Taby, Rijeki, Lwowa i Antalyi. Popularnością cieszy się też otwarty w grudniu na sezon zimowy czarterowy kierunek do egipskiej Taby.

W grudniu 2022 r. lotnisko w Babimoście odprawiło 2934 pasażerów; to o 32 proc. więcej niż w listopadzie. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku odnotowano też 169 operacji lotniczych.