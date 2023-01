To najważniejsze zadanie inwestycyjne ostatnich lat w powiecie sulęcińskim. Mowa o modernizacji obiektów Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Otwarta przed trzydziestoma laty placówka, długo uchodziła za modelową w regionie. Tyle, że przez lata niewiele inwestowano, a potrzeby współczesności okazały się ogromne. – Zmieniamy to, inwestujemy, chcemy, by znów DPS Tursk był zaliczany do najlepszych – mówi Tomasz Jaskuła, starosta sulęciński.

Tomasz Jaskuła dodaje, że 15 procent rządowych pieniędzy, które powiat otrzymał jako rekompensatę za utracone wpływy podatkowe, musi być zainwestowane w odnawialne źródła energii. W przypadku powiatu sulęcińskiego będzie to instalacja fotowoltaiczna na Domu Pomocy Społecznej w Tursku.