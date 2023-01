Nie żyje Czesław Możdżeń, wieloletni pracownik Polskiego Radia w Zielonej Górze. Z rozgłośnią związany był od 1957 do 1991 roku.

Był kierowcą aut służbowych, w tym radiowych wozów transmisyjnych. Dziennikarze zapamiętali go także jako osobę, która swoimi celnymi uwagami podpowiadała reporterom sposób przygotowywania relacji i reportaży.

– Kiedyś jak radio przyjeżdżało w teren, to było święto. Inne podejście było, ludzie się garnęli. Każdy miał coś do powiedzenia. Jak bym drugi raz miał wybrać pracę, to bym do radia z powrotem poszedł – mówił we wspomnieniach opublikowanych w 2003 roku z okazji 50-lecia radia.

Uroczystości pogrzebowe Czesława Możdżenia odbędą się w poniedziałek o godz. 12 w Zielonej Górze.