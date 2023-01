Straż Miejska w Żarach ma nowy samochód, tym razem z napędem elektrycznym. Jest to pojazd ekologiczny, zeroemisyjny i już niedługo będzie wykorzystywany do codziennej służby patrolowej na żarskich ulicach. – To pierwszy tego typu nabytek dla naszej formacji – informuje komendant Dariusz Milewski.

Przygotowanie pojazdu do eksploatacji potrwa kilka tygodni.