Przed nami Sylwester i Nowy Rok. To czas, w którym wielu z nas bardzo często podsumowuje miniony rok i robi sobie plany na kolejne 12 miesięcy.

Co zrobić, aby nasze noworoczne postanowienia zostały zrealizowane? Jak uniknąć rozczarowań, jeśli nam się to nie uda i czy w ogóle warto robić sobie takie plany? O tym opowie nam psycholożka i trenerka rozwoju osobistego Adriana Sokołowska – Ostapko. W drugiej części audycji wraz z Władysławem Bobinem, dyrektorem Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze, przestrzegać będziemy natomiast przed negatywnymi skutkami sylwestrowych szaleństw i nadużywania w tą wyjątkową noc szampana i innych alkoholi.