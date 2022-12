Seanse pod kopułą – to sposób na spędzenie czasu w świąteczno – noworocznej przerwie. Zielonogórskie planetarium Wenus dziennie oferuje około 7 pokazów przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Placówka Centrum Nauki Keplera jest czynna dzisiaj od 09.30 do 17.30 i jutro do 18.30.

W programie, na przykład, Kaluoka’Hina czy Voyager:

Mówił kierownik planetarium Dariusz Madaj.

Mieszkańców może też zainteresować „Aurora”. Tu przenosimy się na koło podbiegunowe – wyjaśnia Marek Marcinkowski z planetarium:

Ostatni w tym roku seans w planetarium Wenus odbędzie się jutro o 18:00. To „Formuła 3D”:

Planetarium Wenus będzie nieczynne w Sylwestra.