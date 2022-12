Ależ niespodzianek! W setce najpopularniejszych nagrań mijającego roku sporo debiutantów, ale także propozycje lubuskich Artystów, ich nagrania naprawdę w tym rankingu fantastycznie sobie poradziły, jeden z utworów poszybował nawet na podium zestawienia! Tylko dwa nagrania zajęły pozycję ex aequo.

Oto pełna 100 najlepszych piosenek 2022!

100. MUSE Compliance

99. IGO Brudas

98. SONIA MASELIK Tylko Tu

97. MAREK KOŚCIKIEWICZ Pod Prąd

96. JAMES BLUNT Adrenaline

95. SOPHIE AND THE GIANTS We Own The Night

94. ONEREPUBLIC Sunshine

93. THE RASMUS Jezebel

92. MICHAEL BUBLE I’ll Never Not Love You

91. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Adrenalina

90. DODA Fake Love

89. JONAS BLUE; JULIAN PERRETTA Perfect Melody

88. SEAN PAUL; SIA Dynamite

87. NEIKED; MAE MULLER; POLO G Better Days

86. ROSA LINN Snap

85. OFENBACH; ELLA HENDERSON Hurricane

84. ED SHEERAN Overpass Graffiti

83. SOFI TUKKER Summer In New York

82. MANESKIN The Loneliest

81. DAWID PODSIADŁO To Co Masz Ty!

80. ALMA Close The Door

79. 5 SECONDS OF SUMMER Complete Mess

78. ZAKOPOWER Chwila

77. STAN ZAPALNY Ego

76. MARTIN LANGE Luz

75. TRAIN; SOFIA REYES Cleopatra

75. JONAS BLUE; WHY DON’T WE Don’t Wake Me Up

74. MEGHAN TRAINOR Don’t I Make It Look Easy

73. WILKI Podzielony Świat

72. ALMA Summer Really Hurt Us

71. SMITH & THELL I Wanna Dance With Somebody

70. KAŚKA SOCHACKA Spaleni Słońcem

69. IMAGINE DRAGONS Bones

68. MEDUZA; HOZIER Tell It To My Heart

67. SARA JAMES Taka Sama

66. ED SHEERANCelestial

65. ADELE Easy On Me

64. RED HOT CHILI PEPPERS Black Summer

63. TOM GRENNAN Remind Me

62. KOMODO; ROXIE Alone

61. REGARD; YEARS & YEARS Hallucination

60. ALLE FARBEN; KIDDO Alright

59. OSKAR CYMS Daj Mi Znać

58. JUBEL So Sick

57. ALESSO & KATY PERRY When I’m Gone

56. SIGALA; DAVID GUETTA; SAM RYDER Living Without You

55. DAWID PODSIADŁO Post

54. LOST FREQUENCIES; CALUM SCOTT Where Are You Now

53. AVA MAX Million Dollar Baby

52. ANDRZEJ PIASECZNY Ania

51. BRYSKA Odbicie – Mark Neve Remix

50. WILKILiczysz Się Tylko Ty

49. IGNACY Czekam Na Znak

48. SHAWN MENDES When You’re Gone

47. WALK THE MOON Rise Up

46. PANIC! AT THE DISCO Viva Las Vengeance

45. YOUNOTUS; BRYSKASamba

44. RUBENS Wszystko OK?

43. OH!PILOT Lol Parade (Moon In Pisces)

42. SYLWIA GRZESZCZAK O Nich, O Tobie

41. KYGO; DNCEDancing Feet

40. AGNIESZKA CHYLIŃSKA Kiedyś Do Ciebie Wrócę

39. ONEREPUBLIC West Coast

38. WIKTOR DYDUŁA Koło Fortuny

37. MARGARET Niespokojne Morze

36. GEORGE EZRA Anyone For You

35. ELTON JOHN; BRITNEY SPEARS Hold Me Closer

34. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2022 Jeśli Tylko Teraz

33. TOVE LO How Long

32. ALVARO SOLER; TOPIC Solo Para Ti

31. SAM RYDER Somebody

30. IGO Helena

29. DUNCAN LAURENCE Electric Life

28. HARRY STYLES As It Was

27. BASTILLE Shut Off The Lights

26. ELLIE GOULDING Easy Lover

25. OLIVIA ADAMS Never Say Never

24. SANAH; KWIAT JABŁONI Szary Świat

23. R3HAB; LUKAS GRAHAM Most People

22. EWA FARNA Na Skróty

21. MICHAEL PATRICK KELLY; REA GARVEY Best Bad Friend

20. HARRY STYLES Late Night Talking

19. DODA Melodia Ta

18. 24kGOLDN More Than Friends

17. GEORGE EZRA Green Green Grass

16. BEMY 6 Seconds

15. AVA MAX Maybe You’re The Problem

14. PIOTR ZIOŁA Błysk

13. U2 Your Song Saved My Life

12. SARA JAMES Nie Jest Za Późno

11. SWEDISH HOUSE MAFIA; THE WEEKND Moth To A Flame

10. SHAKIRA; RAUW ALEJANDRO Te Felicito

9. T. LOVE; KASIA SIENKIEWICZ Pochodnia

8. MROZU; VITO BAMBINO Za Daleko

7. ONEREPUBLIC I Ain’t Worried

6. SYLWIA GRZESZCZAK Dżungla

5. OCHMAN River

4. MANESKIN Supermodel

3. MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Czasami Warto

2. PURPLE DISCO MACHINE; SOPHIE AND THE GIANTS In The Dark

1. CAMILA CABELLO; ED SHEERAN Bam Bam

