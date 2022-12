To był trudny rok dla nas wszystkich – uważa Danuta Madej. Burmistrz Żar podkreśla jednak, że właściwie raz w roku powinniśmy o trudach dnia codziennego zapominać. – To właśnie święta Bożego Narodzenia są czasem radości, pojednania, to chwile, gdy z życzliwością spoglądamy na innych – mówi Danuta Madej.

Danuta Madej życzyła wszystkim, w szczególności mieszkańcom Żar, udanych świąt Bożego Narodzenia.