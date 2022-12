Po jedenastu miesiącach 2022 r. budżet miał nadwyżkę na poziomie 18,3 mld zł; wyższe rok do roku były dochody z VAT, CIT i akcyzy, a niższe z PIT – wynika z szacunkowych danych przekazanych PAP w komentarzu głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów Łukasza Czernickiego.

Jak zauważył Czernicki, w listopadzie 2022 r. dochody budżetu państwa były niższe o ok. 7,2 mld zł, tj. o 15,7 proc. r/r i wyniosły ok. 38,6 mld zł. W okresie styczeń-listopad 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 464,5 mld zł i było wyższe o ok. 13,1 mld zł, czyli o 2,9 proc. w stosunku do wykonania w okresie styczeń – listopad 2021 r.

„Wydatki do końca listopada br. wyniosły ok. 446,3 mld zł co oznacza, że w budżecie po jedenastu miesiącach 2022 r. odnotowana została nadwyżka na poziomie 18,3 mld zł” – poinformował ekonomista.