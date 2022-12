W okresie świątecznym na drogach w całej Polsce pojawi się więcej policyjnych patroli, w tym patrole z grupy SPEED – powiedział PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że policjanci będą kontrolować m.in. prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość i sposób przewożenia dzieci.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformowało, że jak co roku w okresie świąt policjanci ruchu drogowego będą prowadzić działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Policjanci kontrolować będą m.in. prędkość, trzeźwość kierowców oraz sposób przewożenia dzieci.

Nadkom. Robert Opas ostrzegł, że choć celem policjantów będzie m.in. pomoc, to dla kierowców, którzy popełnią rażące wykroczenia, taryfy ulgowej nie będzie.

„Od piątku do wtorku na drogi wyjedzie zwiększona liczba patroli, również z grup SPEED. Wzmożone działania na drogach prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci” – poinformował Opas.

Dodał, że będą zwracać również uwagę na stan techniczny pojazdów oraz sprawdzać prawidłowość poruszania się pieszych po drodze oraz posiadanie obowiązkowych elementów odblaskowych. Szczególną uwagę w okresie przedświątecznym i przed nowym rokiem policjanci mają zwracać na okolice centrów handlowych, gdzie kumuluje się ruch związany z ostatnimi zakupami.

„Apeluje o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, zarówno zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych – pieszych i rowerzystów” – powiedział.

Zwrócił też uwagę, że w święta może być bardzo zmienna pogoda. „Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, tak byśmy szczęśliwie dojechali do swoich bliskich. Jeśli jest to możliwe wyjedźmy wcześniej byśmy nie musieli się spieszyć i stresować korkami, które w tym okresie bywają trudne do uniknięcia. Dlatego, też przed wyruszeniem w trasę sprawdźmy czy samochód jest sprawny, zwróćmy uwagę na to czy wszystkie światła mamy sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne i czy wszystkie płyny są uzupełnione” – powiedział.

Zaapelował również, by bezwzględnie nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu, a w długiej trasie, zależnie od naszego samopoczucia i doświadczenia za kierownicą, co jakiś czas zrobić choć kilkunastominutową przerwę w podróży.

Rzecznik prasowy Instytutu Samochodowego Mikołaj Krupiński zwrócił uwagę, że w czasie świątecznych podróży oprócz szybko zapadającego zmroku i trudniejszych warunków jazdy, dochodzi wiele czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Oczywiście chodzi tu o przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej jazdy i zadbanie o stan techniczny pojazdów, ale – jak zaznaczył – duży wpływ na jazdę ma stres. „Przebywanie wśród tłumów jest jednym z istotnych czynników stresogennych. Może wzbudzać w nas irytację i poczucie zagrożenia. Zagrożenie zaś zwiększa tendencję do bardziej agresywnych i nieoczekiwanych zachowań, także na drodze. Dlatego nie odkładajmy świątecznych zakupów na ostatnią chwilę” – powiedział.

Podkreślił, że stres można ograniczyć wyruszając w świąteczną podróż z wyprzedzeniem i planować ją tak, by uniknąć wzmożonego ruchu na drogach. „Jeśli nawet wyjedziemy za późno, to nie próbujmy nadrabiać czasu prędkością. Lepiej się spóźnić, niż nie dojechać wcale” – zaznaczył.

Dodał, by przed wyruszeniem w podróż pamiętać o sprawdzeniu ciśnienia w ogumieniu i dostosować je do obciążenia samochodu, a także skontrolować stan zużycia bieżnika i poziom płynów eksploatacyjnych.

Zaznaczył, że bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ma zabezpieczenie bagażu. „Niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy” – przypomniał. Dodał, by zamiast napojów energetycznych w podróż lepiej zabrać wodę i tabliczkę gorzkiej czekolady, zaś temperaturę w aucie ustawić na 20-22 st. C.

Nadkom. Robert Opas przypomniał o obowiązujących w okresie świąt oraz Nowego Roku zakazy w ruchu drogowym dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Taki zakaz będzie obowiązywał 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia w godzinach 8-22.

W ubiegłym roku w dniach 24-26 grudnia doszło do 112 wypadków, zginęło osiem osób, a 145 zostało rannych, zatrzymano 511 nietrzeźwych kierowców. Rok wcześniej doszło do 94 wypadków, w których zginęło 31 osób, a 96 zostało rannych, zatrzymano 556 nietrzeźwych kierowców.