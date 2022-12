W meczu trzynastej kolejki Lotto Superligi tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra wygrali w Wieliczce z aktualnym mistrzem kraju Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki 3:2. Podopieczni trenera Lucjana Błaszczyka awansowali w tabeli na 5 miejsce.

Zielonogórzanie prowadzili 1:0, 2:1 i ostatecznie zwyciężyli za 2 punkty. Dla ZKS-u wygrywali dziś w singlu Taisei Matsushita i Mateusz Zalewski oraz w deblu Kamil Nalepa/Mateusz Zalewski. Mówi trener Lucjan Błaszczyk:

Po 3 wygranych grudniowych spotkaniach mają na koncie już 20 punktów, wyprzedzili AZS AWFiS Balta Gdańsk oraz Oxynet Jarosław. Ale rywalom pozostało jeszcze po jednym meczu do rozegrania w 1 rundzie sezonu 2022/23. Jeśli zielonogórzanie będą w czołowej „ósemce” Lotto Superligi to utrzymają się w rozgrywkach i trafią do grupy mistrzowskiej:

Palmiarnia Zielona Góra – Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3:2

Taisei Matsushita – Arkadiusz Żuk 3:0 (11:5, 11:9, 11:4)

Kamil Nalepa – Miłosz Redzimski 1:3 (11:7, 10:12, 13:15, 6:11)

Mateusza Zalewski – Michał Gawlas 3:2 (11:6,11:7, 5:11, 3:11, 11:7)

Taisei Matsushita – Miłosz Redzimski 0:2 (2:11, 8:11)

Kamil Nalepa/Mateusz Zalewski – Arkadiusz Żuk/Michał Gawlas 2:0 (11:4, 11:6)