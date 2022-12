Dodatkowe pieniądze i dwa nowe rejony. Budżet obywatelski Gorzowa czekają zmiany. Wczoraj przegłosowali je miejscy radni. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców, miasto przeznaczy ponad 900 tysięcy złotych więcej. Łącznie będzie to więc ponad 8 milionów złotych. Mówi dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji Anna Bonus Mackiewicz:

O wydzieleni dwóch dodatkowych rejonów mocno prosili mieszkańcy. Bo jak pogodzić choćby interesy mieszkańców osiedla Staszica z osiedlem Europejskim:

Dodatkowe dwa rejony to jednak mniejsze pieniądze dla pozostałych. Jednak z uwagi na zwiększenie ogólnej puli budżetu obywatelskiego nie będą to zmiany mocno odczuwalne.W tym roku każdy z rejonów mógł zagospodarować 464 tys. zł, w przyszłym roku będzie to 434 tys. zł