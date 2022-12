Świetlice wiejskie to wyjątkowe miejsca. To tu odbywają się spotkania mieszkańców wsi, oficjalne wydarzenia, ale także zabawy. Kilka lat temu były środki przeznaczone na budowę i przebudowę świetlic wiejskich, ale ten fundusz się skończył. W gminie Lubsko udaje się jednak znaleźć pieniądze, by świetlice budować nadal. – Wcześniej, z racji naszej sytuacji finansowej, nie mogliśmy o tych działaniach myśleć. Teraz jest to możliwe i modernizujemy świetlice – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Za pieniądze z Polskiego Ładu, a chodzi o kwotę 900 tysięcy złotych, przeprowadzony będzie remont świetlicy w Chociczu. Obiekt będzie gruntownie zmodernizowany, a tradycyjny piec zastąpi pompa ciepła.