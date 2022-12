Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowej odsłony programu Mój Prąd. Oprócz dotacji na instalację fotowoltaiczną można otrzymać wsparcie na magazyn energii i magazyn ciepła. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 31 tysięcy złotych.

W nowej edycji programu zwiększono poziom dofinansowania. Osoby, które będą chciały zamontować samą mikroinstalację fotowoltaiczną, będą mogły otrzymać wsparcie do 6 tysięcy złotych. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na elementy dodatkowe, to dofinansowania wyniosą odpowiednio do: 7 tysięcy złotych za mikroinstalację fotowoltaiczną, 16 tysięcy za magazyn energii, 5 tysięcy za magazyn ciepła i do 3 tysięcy złotych dla systemu zarządzania energią. Właściciel domu, który zdecyduje się na te wszystkie instalacje, może otrzymać w sumie do 31 tysięcy złotych.

Nowa odsłona programu Mój Prąd jest przedłużeniem naboru wniosków rozpoczętego w połowie kwietnia tego roku. Pierwotnie miał się on zakończyć 22 grudnia, ale termin przedłużono do końca marca przyszłego roku.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50 procent kosztów kwalifikowanych), to wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Ponadto osoby, które złożyły wnioski przed 15 grudnia, w programie będą mogły złożyć wniosek uzupełniający o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej, bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Z nowej odsłony programu mogą skorzystać osoby, które są w systemie rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej net-billing. Prosumenci, którzy rozliczają w systemie opustów net-metering, mogą skorzystać ze wsparcia pod warunkiem przejścia na nowy system.