ebut.pl Stal Gorzów pod taką nazwą wystąpi gorzowska drużyna w rozgrywkach PGE Ekstraligi 2023.

– Mamy za sobą trzy lata dobrej i owocnej współpracy. Ciężko tak po prostu odejść i przerwać to pasmo sukcesów. Liczę, że to dopiero początek zwycięstw przy naszym udziale, i najlepsze jeszcze przed nami. – powiedział Marcin Rystwej, właściciel marki ebut.pl.Stal Gorzów to dobra i silna marka dlatego nadal chcemy się z nią utożsamiać. W nowym sezonie pokażemy się od nowej strony i będziemy promować nową markę ebut.pl. To będzie bardzo emocjonujący i pracowity rok dla wszystkich. – podsumował w mediach społecznościowych, klubu Marcin Rystwej, właściciel marki ebut.pl.