To dobry czas dla samorządów, chcących inwestować. To opinia Zbigniewa Szumskiego. Starosta świebodziński przypomina, że w ostatnim czasie inwestycje powiatowe to suma przekraczająca 69 milionów złotych. A przecież były lata, gdzie 2,5 miliona na inwestycje w całym roku kalendarzowym, to była norma. – Dlatego korzystamy skrupulatnie z dofinansowań, a inwestycje widoczne są przede wszystkim na powiatowych drogach – mówi Zbigniew Szumski, starosta świebodziński.

W przyszłym roku dokończona zostanie modernizacja drogi Koźminek – Kręcko. W tej chwili droga jest zmodernizowana w połowie.