11 zwycięstw i 2 porażki, to dorobek piłkarzy Łucznika Strzelce Krajeńskie, którzy po rundzie jesiennej zajmują drugie miejsce w tabeli swojej grupy rozgrywek gorzowskiej klasy A.

W porównaniu do poprzednich sezonów trener Piotr Guszpit ma do dyspozycji sporą grupę ambitnych zawodników co przekłada się na dobry wynik.