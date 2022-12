Siatkarze LBS Bank Janas Logistics Orła Międzyrzecz mogą być pełni zadowoleni z weekendowego drugoligowego wyjazdu do Gdańska. Po wczorajszym zwycięstwie 3:1 nad rezerwami tamtejszego Trefla, dziś pokonali w takim samym stosunku Stoczniowca. W pierwszej partii gospodarze zwyciężyli 28:26, ale kolejne należały zdecydowanie do międzyrzeczan, którzy wygrali kolejno do 17, 15 i 18.

Mówi II trener Orła, Krzysztof Dobek: